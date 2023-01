Doğukan Sinik: 'Ülkeme döndüğüm için mutluyum'

Fraport TAV Antalyaspor ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalamak için Türkiye'ye gelen Doğukan Sinik, "Bildiğim, alışık olduğum, hocasını tanıdığım, benim için çok değerli olan takım arkadaşlarımın arasına tekrar katılacağım için çok mutluyum, çok heyecanlıyım" dedi.



Sezon başında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye transfer olan Doğukan Sinik, sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaştığı Antalyaspor için Türk Hava Yolları'nın Manchester seferini yapan uçağıyla akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'ndan Antalya'ya hareketi öncesi açıklama yapan Sinik, çok mutlu olduğunu söyledi. Sinik, "Öncelikle ülkeme döndüğüm için mutluyum. Bildiğim, alışık olduğum, hocasını tanıdığım, benim için çok değerli olan takım arkadaşlarımın arasına tekrar katılacağım için çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Daha imza atılmadı. İngiltere'den geldim ve daha yeni gidiyorum Antalya'ya. Yarım devre, 6 aylık kiralık olduğunu biliyorum" diye konuştu.



"FUTBOLU ÇOK ÖZLEDİM"



Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin'in kendisi için "Bizim kendi futbolcumuzdur, kendi öz çocuğumuzdur" ifadelerinin hatırlatılması üzerine Doğukan Sinik, şunları söyledi:



"Antalya benim için her zaman çok değerlidir. Orada doğdum, büyüdüm. Oranın altyapısından çıktım. Aziz Başkanımızla da çok güzel bir sezon geçirdik. Hem Nuri hocamızla hem yöneticilerimizle... Bu sözler benim için çok değerlidir. Umarım yeniden güzel bir 6 ay olur. Çünkü ben de futbolu özledim. Umarım çok güzel bir yerde bitiririz. Geçen senenin de ilk döneminde bazı problemler olmuştu. Çok kötü bir senaryo yaşamıştık ki ben şu an için çok kötü bir senaryo görmüyorum. Her inişin bir çıkışı var. İnşallah çok daha iyi olur."



A Milli futbolcu THY'nin TK2424 sefer sayılı uçağıyla 21.05'de Antalya'ya uçtu.





