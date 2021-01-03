Doğan Alemdar: "İyi oynadık, kötü sonuç aldık"

Beşiktaş karşısında 1 penaltı kurtaran genç kaleci Doğan Alemdar, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Doğan Alemdar: 'İyi oynadık, kötü sonuç aldık'
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03 Ocak 2021 21:25
Kayserisporlu Doğan Alemdar, Beşiktaş yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Doğan Alemdar maç sonunda; "Bugün 90 dakika mücadele eden bir Kayserispor takımı vardı. Kazanmak istedik, çok istedik. 90 dakika direndik. 90'da gol yiyip kaybetmek futbolun içinde var. Zor bir maçtı. Sonuç kötüydü. Herkes çok iyiydi." dedi. Genç kaleci sözlerinin devamında; "Kayserispor'u hak ettiği yere çıkarmak için çok uğraşıyoruz. Hak ettiği yer burası değil. Çok iyi mücadele ediyoruz. Uzatmalarda kaybetmek futbolda var. Şehrin takımını hak ettiği yere çıkarmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.



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