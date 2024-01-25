Milwaukee Bucks, Adrian Griffin'in yerine başantrenör olarak tecrübeli koç Doc Rivers'la resmi olarak anlaştı.



Daha önce Bucks'ın yönlendirmesiyle Griffin'e gayri resmi bir danışman olarak hizmet vermiş olan Rivers, Bucks ile arasında koç olması yönündeki görüşmelere Salı günü başlamıştı.



Rivers, Philadelphia 76ers ile geçirdiği üç sezonun ardından 2023 playofflarının ardından yollarını ayırmıştı.



Bucks, Griffin'i geçtiğimiz yaz işe alması öncesinde Nick Nurse ve Kenny Atkinson'ı da değerlendirmeye almıştı.



