Doc Rivers, resmi olarak Bucks'ın yeni koçu oldu

Milwaukee Bucks, Adrian Griffin'in yerine başantrenör olarak tecrübeli koç Doc Rivers'la resmi olarak anlaştı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Doc Rivers, resmi olarak Bucks'ın yeni koçu oldu
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25 Ocak 2024 11:47
Milwaukee Bucks, Adrian Griffin'in yerine başantrenör olarak tecrübeli koç Doc Rivers'la resmi olarak anlaştı.

Daha önce Bucks'ın yönlendirmesiyle Griffin'e gayri resmi bir danışman olarak hizmet vermiş olan Rivers, Bucks ile arasında koç olması yönündeki görüşmelere Salı günü başlamıştı.

Rivers, Philadelphia 76ers ile geçirdiği üç sezonun ardından 2023 playofflarının ardından yollarını ayırmıştı.

Bucks, Griffin'i geçtiğimiz yaz işe alması öncesinde Nick Nurse ve Kenny Atkinson'ı da değerlendirmeye almıştı.

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