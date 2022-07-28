Djiku'nun Trabzonspor'a maliyeti belli oldu

Sağ stoper transferini hazırlık kamplarına yetiştiremeyen, lige kadar bu konuyu çözmek istiyor. Bordo-mavililer, gündeme gelen son isim olaniçin harekete geçerek kulübü27 yaşındaki Ganalı oyuncunun fiyatını sormuştu.Güncel değeriolarak gösterilen tecrübeli savunmacıya karşılık Fransız ekibi, geri dönüş yaptı vebonservis bedeli talep etti. Bu rakam üzerinden pazarlıkları başlatan yönetim, biraz indirimin yanı sıra uzun vadeli bir ödeme planı üzerinden ikna çalışmaları yapıyor.Yönetiminden stoper takviyesinde elini çabuk tutmasını isteyen teknik direktör Abdullah Avcı da bir an önce transferin tamamlanmasını bekliyor.