Djiku'dan geri dönüş mesajı!

Fenerbahçeli Alexander Djiku, Gana'nın Afrika Kupası'na veda etmesinin ardından bir mesaj paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Djiku'dan geri dönüş mesajı!
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24 Ocak 2024 08:43
Son güncelleme 24 Ocak 2024 15:29
Fenerbahçe forması giyen ve Gana Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda mücadele eden Alexander Djiku, ülkesinin turnuvaya veda etmesinin ardından bir mesaj paylaştı.

Djiku, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu hayal kırıklığını silmek için kelimeler kesinlikle yeterli olmayacak. Turnuvanın bu aşamasında başarısız olduğumuz için hayal kırıklığına uğradık ve Gana halkı adına çok üzgünüz" ifadelerini yazdı.

Ganalı taraftarlara da mesaj gönderen Djiku, "Siz Ganalı taraftarlar tarafından gördüğümüz destek için minnettarız" sözlerini kullandı.

Djiku, sosyal medya hesabından İstanbul'a geri dönüşüyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

Gana, B Grubu'nda 3 maç sonunda 3 puanla topladı ve grubunu 3. sırada bitirerek turnuvaya veda etti.

Alexander Djiku'nun paylaşımı


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