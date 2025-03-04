Diyarbakır'da iki gol var, kazanan yok!

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Amed SK ile Gençlerbirliği 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Diyarbakır'da iki gol var, kazanan yok!
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04 Mart 2025 22:35
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Amed SK ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan maçta Amed SK ile Gençlerbirliği 1-1 berabere kaldı.

Gençlerbirliği, maçın 41. dakikasında Amilton ile golü bulurken Amed SK'de Yohan Cassubie 79. dakikada eşitliği sağladı ve geri kalan bölümde skor değişmedi. 

Konuk ekipte Metehan Mimaroğlu, 28. dakikada penaltı atışından faydalanamadı. 

Bu sonuçla birlikte, Amed SK'nin içeride oynadığı maçlarda yenilmeme serisi 10 maça çıktı.

Gençlerbirliği'nin ise ligdeki yenilmezlik serisi 11 maça yükseldi.
 
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