Los Angeles Lakers'ın yeni guardı Spencer Dinwiddie'nin takımla olan sözleşmesinin detayları belli oldu.



The Athletic'ten Shams Charania, Dinwiddie'nin Lakers'la olan sözleşmesinin ayrıntılarını duyurdu.



Dinwiddie'nin Lakers'la olan anlaşmasının, takımın mevcut sezondaki 'orta seviye istisnasının' geri kalanını kullanması sonrası 1,5 milyon dolar tutarında olduğu bildirildi.



Lakers'a katılmadan önce Dinwiddie, 11,7 milyon dolar değerinde tek yıllık sözleşme kapsamında oynuyordu.



Dinwiddie'nin Lakers formasıyla ilk maçını Salı gecesi Detroit Pistons'a karşı oynanacağı kaydedildi.



