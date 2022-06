Galatasaraylı iş adam ve Genel Kurul Üyesi Dinçer Azaphan, GSTV'ye açıklamalarda bulundu.



Başkan adaylarıyla görüşme yaptığını ve verdiği sözleri aktaran Azaphan'ın açıklamaları şu şekilde:



"BENİM TARAFIM GALATASARAY"



"Kim güzel işler yapacaksa benim oyum desteğim, sponsorluklarım her zaman devam edecektir. Çok güzel bir kalabalık var, her şey çok güzel. Camiamız için hayırlı olsun. Her zaman Galatasaray başkanının yanındayım. Benim tarafım Galatasaray, kişiler değil."



"STAT SPONSORLUĞU DAHİL HAZIRIM"



"Seçim öncesinde iki başkan adayıyla da görüştüm. Notlarımı ilettim. Elimden ne geliyorsa stat sponsorluğu da dahil bunu da ilk defa söylüyorum, üzerime ne düşüyorsa şahsım ve şirketim olarak ben hazırım."