Dinamo Kiev'de 2 sakatlık

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye 2-1'lik skorla kaybeden Dinamo Kiev'e iki futbolcusundan kötü haber geldi.



Ukrayna temsilcisi, Fenerbahçe maçında sakatlık yaşayan Mykola Shaparenko'nun 6 ay, kaleci Georgiy Buschan'ın ise 1 ay oynayamayacağını açıkladı.



LUCESCU'DAN MAÇ SONU AÇIKLAMA



Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu maç sonu Fenerbahçe'nin çok sert olduğunu söyledi ve basın toplantısını soru almadan terk etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ise Lucescu'ya saygı duyduğunu ancak fikrine katılmadığını dile getirdi. Jesus, takımının sertliğe karşılık verdiğini söylerken, Lucescu'nun istatistiklere bakması gerektiğini kaydetti.





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