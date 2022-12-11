Dimitris Itoudis: 'Bahaneler var ama saymak istemiyorum'

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, Türk Telekom'a kaybettikleri maçın ardından Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.



Ligde ilk kez kaybeden Fenerbahçe'nin hocasının açıklamaları şu şekilde:



"Öncelikle Türk Telekom'u tebrik ederim. Maçın başından sonuna kadar bizden daha iyi oynadılar. Maça yaklaşımları bizim maça girişimizden çok daha olumluydu. Bu maçın gerektirdiği şekilde maça girdiler. Bizim maça girmemiz, istediğimiz oyunu sahaya yansıtmamız çok uzun sürdü. Özellikle rakibimizin iki guardı çok iyi performans ortaya koydular. İkisi 40 sayı ürettiler, yüksek yüzdeyle hücum ettiler ve aynı zamanda asistlerde takıma katkıda bulundular. Biz maçın ilk pozisyonundan son pozisyonuna kadar, daha doğrusu ilk pozisyondan itibaren savunmada istediğimiz performansı ortaya koyamadık. İkinci yarıda daha iyi oynadık. Performansımızı arttırdık. Baktığınız zaman ikinci yarının skor olarak üstünü bizdik ama bu galibiyeti elde etmemize yetmedi. Şutlarda alıştığımız yüzdenin uzağında kaldık. Aslında iyi şutlar kullandık, boş atışları bulduk ama bunlarda isabet kaydedemedik. Maçın temel problemi bu değildi. Çünkü bizim maçı kaybetmemize neden olan aslında savunmada kendi standartımıza yakın olamamızdı. Elbette bahaneler bununla ilgili mazeretlerimiz var ama ben bunları saymak istemiyorum. Rakibimiz bizden daha iyi oynadı. Onları tebrik ediyorum."





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