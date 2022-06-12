Uruguay hazırlık maçında Panama ile karşı karşıya geldi.



Karşılaşmayı 5-0 kazanan Uruguay'da Fenerbahçeli Diego Rossi, ülkesinin formasıyla kariyerinin ilk golünü attı.



39'da Cavani ile öne geçen Uruguay, 48'de yine Cavani'yle farkı ikiye çıkardı. 58'de De La Cruz skoru 3-0 yaparken Maximiliano Gomez 68'de farkı dörde çıkardı. Oyuna ikinci yarıda giren Diego Rossi, 77. dakikada attığı golle skoru 5-0 yaptı ve maçın sonucunu belirledi.



Öte yandan Galatasaraylı Fernando Muslera 46'da oyuna girdi ancak 76'da oyundan çıktı.







