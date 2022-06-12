Diego Rossi, Uruguay'da ilk golünü attı

Fenerbahçeli Diego Rossi, ülkesi Uruguay'ın formasıyla kariyerinin ilk golünü attı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Diego Rossi, Uruguay'da ilk golünü attı
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12 Haziran 2022 01:26
Uruguay hazırlık maçında Panama ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı 5-0 kazanan Uruguay'da Fenerbahçeli Diego Rossi, ülkesinin formasıyla kariyerinin ilk golünü attı.

39'da Cavani ile öne geçen Uruguay, 48'de yine Cavani'yle farkı ikiye çıkardı. 58'de De La Cruz skoru 3-0 yaparken Maximiliano Gomez 68'de farkı dörde çıkardı. Oyuna ikinci yarıda giren Diego Rossi, 77. dakikada attığı golle skoru 5-0 yaptı ve maçın sonucunu belirledi.

Öte yandan Galatasaraylı Fernando Muslera 46'da oyuna girdi ancak 76'da oyundan çıktı.



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