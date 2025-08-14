14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
19:00
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
20:00
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
20:00
14 Ağustos
Brann-Haecken
20:00
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
20:30
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
21:00
14 Ağustos
Drita-FCSB
21:00
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
21:00
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
21:00
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
21:30
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
22:00
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-148'
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
19:00
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
19:30
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
20:00
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
21:00
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
21:00

Diego Carlos, Santos radarında!

Neymar'ın kaptanlığını yaptığı Santos'un transfer listesinde Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Diego Carlos da bulunuyor.

calendar 14 Ağustos 2025 09:09
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Diego Carlos, Santos radarında!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Hollanda temsilcisi Feyenoord'u 5-2 mağlup ederek play-off turuna yükselirken transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.

Milan Skriniar, Jhon Duran, Archie Brown ve Nelson Semedo gibi yıldızları kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde, ayrılacak oyuncular da netleşmeye başladı.

Bu isimlerden biri olması beklenen Brezilyalı stoper Diego Carlos hakkında ülkesinden dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.


Bolavip'in haberine göre Brezilya ekibi Santos, 2 Eylül'de sona erecek transfer dönemi bitmeden kadrosuna bir stoper takviyesi yapmayı planlıyor ve listesinde Fenerbahçe'den Diego Carlos da bulunuyor.

Haberde, deneyimli savunmacının teknik direktör Jose Mourinho'nun gelecek planlarında yer almadığı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında kadroya dahil olan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanan Diego Carlos, Fenerbahçe formasıyla yalnızca 5 resmi maçta görev yaptı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.