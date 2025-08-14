Diego Carlos, Santos radarında!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Hollanda temsilcisi Feyenoord'u 5-2 mağlup ederek play-off turuna yükselirken transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.
Milan Skriniar, Jhon Duran, Archie Brown ve Nelson Semedo gibi yıldızları kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde, ayrılacak oyuncular da netleşmeye başladı.
Bu isimlerden biri olması beklenen Brezilyalı stoper Diego Carlos hakkında ülkesinden dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Bolavip'in haberine göre Brezilya ekibi Santos, 2 Eylül'de sona erecek transfer dönemi bitmeden kadrosuna bir stoper takviyesi yapmayı planlıyor ve listesinde Fenerbahçe'den Diego Carlos da bulunuyor.
Haberde, deneyimli savunmacının teknik direktör Jose Mourinho'nun gelecek planlarında yer almadığı ifade edildi.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında kadroya dahil olan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanan Diego Carlos, Fenerbahçe formasıyla yalnızca 5 resmi maçta görev yaptı.
