Didier Deschamps: ''Rabiot'un durumu utanç verici''

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Adrien Rabiot'nun transfer süreciyle ilgili belirsizliğin devam ettiğini belirterek oyuncunun bir an önce yeni kulübünü seçmesini umduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Didier Deschamps: ''Rabiot'un durumu utanç verici''
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05 Eylül 2024 18:49
Son güncelleme 05 Eylül 2024 19:07
Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps Adrien Rabiot'un durumu hakkında konuştu.

Rabiot'un transferi hakkında konuşan Deschamps şunları söyledi: "Adrien Rabiot'un durumu utanç verici. Kontratı sona erdiğinde önünde bir seçeneği vardı. Birkaç takım kendisine teklif yaptı ama henüz karar vermedi. Umarım kendisini aramıza geri getirecek bir kulübü bir an önce seçer."

Galatasaray, Adrien Rabiot ile ilgilenmiş fakat transfer gerçekleşmemişti. 

PREMIER LİG EKİPLERİNİN GÜNDEMİNDE!

Fransız yıldız, Milan ile anlaşamamasının ardından Premier Lig ekiplerinden Newcastle United ve Manchester United'ın gündemine geldi.

İngiltere Premier Lig'de transfer dönemi bitse de kulüpsüz oyuncuların transfer dönemi dışında da takımlara imza atmasına özel izinler veriliyor.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Bonservisi elinde olan Rabiot'un güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.

2019-2024 yılları arasında Juventus'ta forma giyen yıldız futbolcu, İtalyan ekibinde çıktığı 212 maçta 22 gol attı ve 15 asist yaptı.

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