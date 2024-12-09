Diallo: "Amorim ile ilişkimiz iyi"

Manchester United forması giyen Amad Diallo, teknik direktör Ruben Amorim ile ilişkilerinin iyi olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Diallo: 'Amorim ile ilişkimiz iyi'
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09 Aralık 2024 13:50
Manchester United forması giyen Amad Diallo, kulübün teknik direktörü Ruben Amorim ile ilgili konuştu.

Diallo, "Amorim'in oyun felsefesini anlamaya çalışıyoruz. Kendisi de bir futbolcuydu, dolayısıyla hislerimizi anlıyor. Ona sahip olduğumuz için mutluyuz. Her zaman teknik direktörün güvenine karşılık vermeye çalışan bir futbolcuyum. Geldiğinden bu yana Amorim iyi bir ilişkimiz var." dedi.

Manchester United'da bu sezon 21 maçta süre bulan 22 yaşındaki Amad Diallo, 3 gol attı ve 6 asist yaptı.

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