Diallo: 'Amorim ile ilişkimiz iyi'

Manchester United forması giyen Amad Diallo, kulübün teknik direktörü Ruben Amorim ile ilgili konuştu.



Diallo, "Amorim'in oyun felsefesini anlamaya çalışıyoruz. Kendisi de bir futbolcuydu, dolayısıyla hislerimizi anlıyor. Ona sahip olduğumuz için mutluyuz. Her zaman teknik direktörün güvenine karşılık vermeye çalışan bir futbolcuyum. Geldiğinden bu yana Amorim iyi bir ilişkimiz var." dedi.



Manchester United'da bu sezon 21 maçta süre bulan 22 yaşındaki Amad Diallo, 3 gol attı ve 6 asist yaptı.



