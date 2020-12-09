Diagne: "Milli Takım'da üstüme çarpı atılmamalı"

Galatasaray'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne, milli takım hedefi üzerine açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Diagne: 'Milli Takım'da üstüme çarpı atılmamalı'
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09 Aralık 2020 18:11
Galatasaray'da son dönemde performansıyla beğeni kazanan Mbaye Diagne, milli takım forması üzerine açıklamalarda bulundu.

Senegalli forvet, performansını koruyarak milli takımdan davet almayı umduğunu belirtti. 

"ÇAĞRILMAYA HAZIRIM"

Mbaye Diagne açıklamalarında; "Herkes benim için ülkemin, Senegal'in önce geldiğini bilir. Oynamadığında milli takımda olma şansın düşüktür. Özellikle Brugge'de yaşadığım sorunlardan sonra kolay değildi. Bu bir gerçek. Bunun farkındayım ve kabul ediyorum. Gerçek değerimi biliyorum, ne yapabileceğimi biliyorum. Senegal Milli Takımı'nda üstüme çarpı atılmasına hazır değilim. Büyük oyuncularla rekabet halinde olduğumun farkındayım. Sıkı çalışmaya devam etmeliyim ve hoca beni tekrar çağırmaya karar verirse, her zaman buna hazırım. Şu anda kulüp kariyerime odaklanmış durumdayım." dedi.

29 yaşındaki forvet, bu sezon Galatasaray forması ile çıktığı 13 resmi maçta takımına 7 gollük katkı sağladı.



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