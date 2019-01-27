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Diagne kafa karıştırdı, Kasımpaşa'dan Galatasaray'a yanıt

Diagne'nin, Instagram hesabından G.Saray'la ilgili bir habere ait, kalp gözlü emoji kullanarak yaptığı paylaşım, yankı uyandırdı.

Kaynak: Sabah
Diagne kafa karıştırdı, Kasımpaşa'dan Galatasaray'a yanıt
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27 Ocak 2019 10:17
Kasımpaşalı Diagne'nin, Instagram hesabından G.Saray'la ilgili bir habere ait, kalp gözlü emoji kullanarak yaptığı paylaşım, yankı uyandırdı.

Senegalli forvetin Kasımpaşa antrenman fotoğrafında kırık kalp emojisi kullanması da farklı yorumlara neden oldu. Yıldız futbolcu, daha sonra bu paylaşımı hikayesinden kaldırdı. En sonunda da Diagne'nin hesabu kapandı

Kasımpaşa Başkan Vekili Hilmi Öksüz ise Diagne'nin sarı-kırmızılı takıma transfer olacağı iddialarına yönelik, "Herhangi bir bilgim yok. Zaten G.Saray'ın da o kadar parası yok" diye konuştu.

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