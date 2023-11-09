Di Maria için flaş iddia! Transfer oluyor

Benfica forması giyen Arjantinli yıldız oyuncu Di Maria için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Di Maria için flaş iddia! Transfer oluyor
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09 Kasım 2023 17:59
Son güncelleme 09 Kasım 2023 18:04
Portekiz ligi ekiplerinden Benfica forması giyen Arjantinli yıldız oyuncu Angel Di Maria için Portekiz'den flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. 

Record'da yer alan habere göre; 13 yıl aradan sonra Benfica'ya dönen Di Maria, sezon sonunda Portekiz devinden ayrılacak.

ÜLKESİNE DÖNÜYOR 

Haberde, 35 yaşındaki futbolcunun futbola başladığı takım olan Rosario Central ile anlaşmaya vardığı ve Benfica kulübüyle yaptığı sözleşmedeki 1 yıllık opsiyonu kullanmayacağı belirtildi. 

SEZON PERFORMANSI 

Benfica formasını bu sezon 13 kez terleten Di Maria, bu maçlarda 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 

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