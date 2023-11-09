Portekiz ligi ekiplerinden Benfica forması giyen Arjantinli yıldız oyuncu Angel Di Maria için Portekiz'den flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.



Record'da yer alan habere göre; 13 yıl aradan sonra Benfica'ya dönen Di Maria, sezon sonunda Portekiz devinden ayrılacak.



ÜLKESİNE DÖNÜYOR



Haberde, 35 yaşındaki futbolcunun futbola başladığı takım olan Rosario Central ile anlaşmaya vardığı ve Benfica kulübüyle yaptığı sözleşmedeki 1 yıllık opsiyonu kullanmayacağı belirtildi.



SEZON PERFORMANSI



Benfica formasını bu sezon 13 kez terleten Di Maria, bu maçlarda 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi.





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