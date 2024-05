UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son finalist bu akşam İspanya'da belli oluyor.



2-2'nin rövanşında Real Madrid ile Bayern Münih, bu akşam 22.00'de Santiago Bernabeu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi TV8,5 ve EXXEN canlı olarak yayınlayacak.



Vinicius Junior ilk maçta Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki gücünü sert bir şekilde hatırlattı ve 2-2'lik beraberlikte attığı iki golle Bayern Münih'in teknik direktörü Thomas Tuchel'i hayal kırıklığına uğrattı. Maç sonrası basın toplantısında "Garip bir his" dedi. "İki şansı iki gole çevirdiler." O ve oyuncuları ilk mücadelenin Bayern Münih'in kazanabileceği bir maç olduğunun farkındaydı, ancak Madrid'e sorun çıkarabileceklerini kanıtladıktan sonra bunu tekrar yapmaya kararlı olacaklar.



Cumartesi günü 36. kez İspanya Ligi şampiyonu olan Real Madrid, 2021/22 çeyrek finalinde Chelsea'ye 3-2 yenildiğinden beri evinde oynadığı hiçbir Şampiyonlar Ligi maçını kaybetmedi ancak 14 kez Şampiyonlar Şampiyonu olan Real Madrid, bu sezon eleme aşamasında kendi taraftarları önünde henüz galibiyet alamadı: 16. turda Leipzig ile 1-1 berabere kaldılar ve çeyrek finalde Manchester City ile 3-3 berabere kaldılar. Bernabeu'da kazanmak her zaman için zor bir iş gibi görünür ama beraberlik ve ardından penaltı atışları? Her şey olabilir.



MUHTEMEL 11'LER



Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rüdiger, TchouamEni, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga, Bellingham; Vinicius, Rodrygo



Bayern Münih: Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Mazraoui; Goretzka, Laimer; Sane, Müller, Musiala; Kane



TEKNİK ADAMLAR NE SÖYLEDİ?



Carlo Ancelotti, Real Madrid: "Her zaman kendimize çok güveniyoruz çünkü biz Real Madrid'iz. En iyi kadroya sahibim; takım bu sezon çok iyi iş çıkardı. Real Madrid ve Bayern birbirine çok benziyor. Bayern'e çok saygı duyuyoruz. İlk maçta bizden daha iyiydiler. Elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Bir final daha oynama şansımız var. Yarı finallerin zor olduğunu biliyoruz ama biz buna hazırız."



Thomas Tuchel, Bayern Münih: "Bence dalga dalga gelen, farklı aşamaları olan bir maç olabilir. İki takımın da zaman zaman acı çekmesi gerekecek. İki takım da topa sahip olma konusunda son derece güçlü ve hızlı geçiş oyunlarında çok başarılılar. Bence çok karmaşık bir maç olacak. Momentuma sahip olduğunuz aşamalarda şansa ve etkili olmaya ihtiyacınız var."





