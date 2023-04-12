Devler Ligi'nde 2 dev maç!

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, çeyrek final ilk maçında Chelsea'yi konuk edecek.



Fransız hakem François Letexier'nin yöneteceği karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak ve Exxen'de yayınlanacak.



Bu turu geçen taraf yarı finalde Manchester City-Bayern Münih eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



Real Madrid'de Ferland Mendy dışında eksik yok. Chelsea'de ise Mount, Thiago Silva, Broja sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Azpilicueta'nın durumu ise şüpheli...



MUHTEMEL 11'LER



Real Madrid: Courtouis, Carvajal, Militao, Rüdiger, Alaba, Kroos, Camavinga, Modric, Valverde, Benzema, Vinicius Junior



Chelsea: Kepa, Reece James, Fofana, Koulibaly, Chilwell, Kante, Enzo Fernandez, Kovacic, Sterling, Havertz, Joao Felix



MİLAN - NAPOLİ



Serie A'nın açık ara lideri Napoli ile 22 puan gerisinde dördüncü sırada yer alan Milan, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkma mücadelesinde karşı karşıya gelecek.



San Siro'da TSİ 22:00'de başlayacak mücadeleyi Istvan Kovacs yönetecek. Maç TV8,5'tan canlı yayınlanacak.



Bu turu geçen takım yarı finalde Benfica-Inter eşleşmesinin galibiyle oynayacak.



Milan'da İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek, Kalulu'nun durumu ise şüpheli...



Napoli'de sezonun yıldız isimlerinden Osimhen sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek,



MUHTEMEL 11'LER



Milan: Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez, Krunic, Tonali, Diaz, Bennacer, Leao, Giroud



Napoli: Meret, Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-jae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia





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