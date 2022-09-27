Dev derbi öncesi seyirci kararı!

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak maç öncesi flaş bir karar alındı.Beşiktaş-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacağı belirtildi.Misafir tribünü için ayrılan koltuklar Beşiktaş taraftarları için satışa sunulacak.Öte yandan Beşiktaş, derbi bilet fiyatlarıyla ilgili bilgilendirme yaptı. İşte derbi maçının bilet fiyatları: