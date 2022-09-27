Dev derbi öncesi seyirci kararı!

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği derbide rakip takım taraftarlarının maça alınmayacağı belirtildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Dev derbi öncesi seyirci kararı!
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27 Eylül 2022 15:23
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak maç öncesi flaş bir karar alındı.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacağı belirtildi.

Misafir tribünü için ayrılan koltuklar Beşiktaş taraftarları için satışa sunulacak.

Öte yandan Beşiktaş, derbi bilet fiyatlarıyla ilgili bilgilendirme yaptı. İşte derbi maçının bilet fiyatları:


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