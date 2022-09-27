Dev derbi öncesi seyirci kararı!

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak maç öncesi flaş bir karar alındı.
Beşiktaş-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacağı belirtildi.
Misafir tribünü için ayrılan koltuklar Beşiktaş taraftarları için satışa sunulacak.
Öte yandan Beşiktaş, derbi bilet fiyatlarıyla ilgili bilgilendirme yaptı. İşte derbi maçının bilet fiyatları:
Beşiktaş-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacağı belirtildi.
Misafir tribünü için ayrılan koltuklar Beşiktaş taraftarları için satışa sunulacak.
Öte yandan Beşiktaş, derbi bilet fiyatlarıyla ilgili bilgilendirme yaptı. İşte derbi maçının bilet fiyatları:
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