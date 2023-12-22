NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan sekiz karşılaşmayla devam etti.



JAZZ 119-111 PISTONS

Utah Jazz, Little Caesars Arena'da Detroit Pistons'ı 119-111 mağlup etti.



Lauri Markkanen, Jordan Clarkson, Keyonte George ve Talen Horton-Tucker'dan sakatlıkları sebebiyle yoksun olan Utah'a, 27 sayı, 6 asist, 3 ribaund ve 4 top çalma ile oynayan Kelly Olynyk liderlik etti. Colin Sexton 19 sayı, 8 asist, 4 ribaund ve 4 top çalmayla oynadı.



Üç ilk beş oyuncusu 20 sayı barajını geçmesine rağmen üst üste 25. mağlubiyetini alarak tarihi rekorunu sürdürmeye devam eden Pistons'ta, Cade Cunningham 28 sayı, 10 asist, 7 ribaund ve 2 top çalmayla bir kez daha takımın en skorer ismi oldu. Jaden Ivey 25 sayı, 7 asist, 5 ribaund, 3 top çalma ve 2 blokla, Marvin Bagley ise 22 sayı ve 5 ribaundla oynadı.



PELICANS 123-104 CAVALIERS



New Orleans Pelicans, Rocket Mortgage FieldHouse'da Cleveland Cavaliers'ı 123-104 devirdi.



Pelicans'ta Trey Murphy III 28 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle takıma liderlik etti. CJ McCollum ise 18 sayı, 6 ribaund, 4 asist ve 4 top çalmayla oynadı.



Cavaliers'ta Dean Wade 20 sayı, 9 ribaund ve 2 blokla galibiyette önemli rol oynadı. Isaac Okoro ise 16 sayı, 4 asist ve 3 ribaund kaydetti.



BULLS 114-95 SPURS



Chicago Bulls, United Center'da San Antonio Spurs'ü 114-95 mağlup etti.



Bulls'ta Coby White 22 sayı, 6 ribaund ve 5 asistle takımın en skoreri oldu. DeMar DeRozan 21 sayı, 5 asist ve 4 ribaundla oynadı.



Devin Vassell 21 sayı, 4 ribaund ve 2 asistle Spurs'ün en etkili ismiydi. Malaki Branham 13 sayı ve 6 ribaund kaydederken, Victor Wembanyama 7 sayı, 5 ribaund, 5 asist, 3 blok ve 2 top çalmayla maçı tamamladı.



BUCKS 118-114 MAGIC



Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da Orlando Magic'i 118-114 yıktı.



Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 37 sayı, 10 ribaund, 6 asist ve 2 blokla galibiyeti getirirken, Damian Lillard 24 sayı, 8 asist ve 5 ribaundla oynadı.



Franz Wagner 29 sayı, 6 ribaund, 6 asist ve 1 top çalmayla Magic'e liderlik etti. Paolo Banchero 23 sayı, 7 ribaund, 4 asist ve 1 blokla oynadı.



THUNDER 134-115 CLIPPERS



Oklahoma City Thunder, Paycom Arena'da LA Clippers'ı 134-115 mağlup etti.



Shai Gilgeous-Alexander, Thunder'da 31 sayı, 8 ribaund, 4 asist, 4 top çalma ve 2 blokla liderlik etti. Chet Holmgren 23 sayı, 7 asist ve 6 ribaund kaydetti.



Kawhi Leonard'dan yoksun olan Clippers'ta James Harden 23 sayı, 9 ribaund, 6 asist, 3 top çalma ve 1 blokla takımın en skoreri oldu. Paul George 22 sayı, 4 ribaund, 4 asist, 1 top çalma ve 1 blok kaydederken, Russell Westbrook 15 sayı, 13 ribaund ve 4 asistle maçı tamamladı.



GRIZZLIES 116-103 PACERS



Memphis Grizzlies, FedEx Forum'da konuk olan Indiana Pacers'ı 116-103 devirdi.



Desmond Bane 31 sayı, 6 ribaund, 7 asist ve 1 top çalmayla Grizzlies'e liderlik etti. Jaren Jackson Jr. 21 sayı, 8 ribaund ve 1 top çalmayla oynarken, Ja Morant ise 20 sayı, 5 ribaund ve 8 asistle maçı tamamladı.



Pacers cephesinde Obi Toppin 22 sayı, 5 ribaund ve 2 top çalmayla takımın en skoreriydi. Tyrese Haliburton 17 sayı, 4 ribaund ve 14 asistle oynarken, Myles Turner ve Buddy Hield ise 15'er sayıyla oynadılar.



TIMBERWOLVES 118-111 LAKERS



Minnesota Timberwolves, konuk Los Angeles Lakers'ı Target Center'da 118-111 mağlup etti.



Anthony Edwards 27 sayı, 7 ribaund, 5 asist, 3 top çalma ve 1 blokla Timberwolves'u galibiyete taşıdı. Karl-Anthony Towns 21 sayı, 6 ribaund, 4 asist ve 1 top çalmayla oynadı.



Sol ayak bileğindeki peroneal tendinopati nedeniyle forma giyemeyen LeBron James'ten yoksun olan Lakers'ta, Anthony Davis 31 sayı, 8 ribaund, 4 asist ve 3 blokla en skorer isimdi. Austin Reaves ise 20 sayı, 7 ribaund, 5 asist ve 2 top çalmayla maçı tamamladı.



WIZARDS 118-117 TRAIL BLAZERS



Washington Wizards, Moda Center'da ev sahibi Portland Trail Blazers'ı 118-117 yendi.



Wizards'ta Kyle Kuzma 32 sayı, 8 ribaund ve 6 asistle galibiyeti getirdi. Tyus Jones 24 sayı, 3 ribaund ve 3 asistle oynadı.



Trail Blazers'ta Anfernee Simons 41 sayı, 4 ribaund ve 7 asistle mücadele etti. Deandre Ayton 23 sayı, 16 ribaund ve 2 asistle oynarken, Jerami Grant 20 sayı, 2 ribaund ve 4 asist kaydetti.





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