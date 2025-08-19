Derrick Köhn, Union Berlin'e imza atıyor!

Galatasaray'da Derrick Köhn ile beklenen ayrılık gerçekleşiyor.
GALATASARAY İLE ANLAŞMA!
Sky'ın haberine göre, Almanya'dan Union Berlin, 26 yaşındaki futbolcunun transferi için Galatasaray ile anlaşma sağladı.
ANLAŞMA DETAYLARI
Alman ekibi, Derrick Köhn için 5 milyon euro'nun biraz altında bir bonservis ödeyecek. Union Berlin ile Galatasaray arasındaki anlaşmaya göre Köhn'ün sözleşmesinde sonraki satıştan yüzde 20 pay da yer alacak.
SAĞLIK KONTROLÜ VE İMZA!
Derrick Köhn, salı günü Union Berlin için sağlık kontrolünden geçecek ve pürüz yaşanmaması durumunda Alman ekibiyle 2029 yılına kadar sürecek sözleşme imzalayacak.
Galatasaray formasıyla toplamda 19 maçta süre bulan Derrick Köhn, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
