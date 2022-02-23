Derbide kazanan Galatasaray

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasından ertelenen derbide Galatasaray, konuk ettiği Fenerbahçe Safiport'u 69-63 yendi.



Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın ilk 5 dakikasında sarı-kırmızılılar Merve, Sude ve Davis ile skor üretirken sarı lacivertliler, Williams, McBride, Sabally ve Olcay ile basketler buldu. Müsabakanın 5. dakikasını 11-9 geride geçen Galatasaray, Plum'un skorer oyunuyla 8. dakikada 14-13 üstünlük kurdu. Plum'un etkili oyunuyla üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 21-17 önde tamamladı.



İkinci çeyreğe Plum, Davis ve Krajisnik'in basketleriyle başlayan Galatasaray, 13. dakikada 8 sayılık fark (27-19) yakaladı. Rakibini durdurarak Hartley ve Tuğçe ile sayılar bulan Fenerbahçe Safiort, 15. dakikada farkı 1 sayıya (27-26) indirdi. Ancak Galatasaray aynı dakika içinde Merve Aydın'ın 3 sayılık basketiyle rakibinin öne geçmesine izin vermedi. Kaptan Tuğçe Canıtez ile skor üretmeye devam eden sarı-lacivertliler 17. dakikada 33-30 öne geçti. Tuğçe'ye Merve ve Plum ile karşılık veren Galatasaray, 18. dakikada bir kez daha üstünlük yakaladı: 34-33. Rakibi karşısında ciddi bir fiziksel dezavantaj yaşayan sarı-kırmızılı takım, ilk yarıda hiç hücum ribaundu alamamasına rağmen 3 sayı çizgisinin gerisinden ve kısa mesafeli şutlarda yüksek yüzde yakalayarak devre arasına 36-33 önde girdi. İlk 2 çeyrekte 18 hücum, 11 savunma ribaundu alan Fenerbahçe, bu üstünlüğünü skora yansıtamadı. Sarı-kırmızılılar, ilk yarıdaki toplam 26 şutun 14'ünde isabet sağlarken sarı-lacivertliler 43 şutun 14'ünü çemberden geçirebildi.



Mücadelenin 3. periyodunda rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Galatasaray, Davis, Krajisnik, Sude Yılmaz'ın elinden gelen basketlerle 26. dakikada bir kez daha farkı 8 sayıya (46-38) çıkardı. Fenerbahçe, Williams ve Olcay Çakır Turgut'un boyalı alandan bulduğu basketlerle beraberliği sağlarken çeyrek 46-46 sona erdi.



Tempolu başlayan son periyotta ilk basket 32. dakikanın başında McBride ile 3 sayı çizgisinin gerisinden geldi ve Fenerbahçe 49-46 öne geçti. Taraftarının desteğiyle oyundan düşmeyen Galatasaray, Plum'un turnikesiyle 34. dakikada skora denge getirdi: 51-51. McBride ve Williams ile etkili hücum geliştiren Fenerbahçe karşısında iyi savunma yapan Galatasaray, Sude Yılmaz ve Plum'un basketleriyle 7-0'lık seri buldu ve 35. dakikada 58-53'lük üstünlük kurdu. Çekişmeli geçen mücadelenin 37 ve 38. dakikasında konuk takım Sabally'nin arka arkaya bulduğu 4 sayıyla 63-61 öne geçti. Ancak Galatasaray'da Plum bir kez daha sahneye çıkarak kaydettiği 3 sayılık basketle takımını 65-63'lük skorla öne geçirdi. Kalan bölümde rakibine sayı şansı vermeyen Galatasaray, sahadan 69-63 galip ayrıldı.



Kenardan sayı katkısı alamayan sarı-kırmızılı takımda Plum 29 sayıyla maçın yıldızı oldu. Sarı-lacivertlilerde ise Sabally 14 sayı 20 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.



Maç boyunca Galatasaray 7 hücum, 23 savunma, Fenerbahçe ise 21 hücum, 27 savunma ribaundu aldı.



Bu sonuçla Galatasaray, Fenerbahçe Safiport'u 9 Mart 2021'den sonra 6 resmi maç aranın ardından mağlup etmiş oldu. Sarı-kırmızılılar, ligde 10. galibiyetini alırken Fenerbahçe Safiport 2. yenilgisini yaşadı.



Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Sertaç Komsuoğlu, Nüket Küçükel Ezberci, Kemal Danabaş, İlker Dinçay ve Can Gebetaş da karşılaşmayı tribünden izledi.



Müsabakayı eski Galatasaraylı futbolculardan Kasımpaşalı Ryan Donk ile bazı lacivert-beyazlı oyuncular da saha kenarından takip etti.



Salon: Bahçelievler Şehit Mustafa Özel



Hakemler: Mehmet Keseratar, Tunçtan Durmuşcan, Alper Gökçebel



Galatasaray: Merve Aydın 12, Sude Yılmaz 11, Plum 29, Davis 11, Krajisnik 6, Gizem Başaran Turan, Eda Şahin,



Fenerbahçe Safiport: Olcay Çakır Turgut 12, McBride 12, Tuğçe Canıtez 8, Sabally 14, Williams 10, Manolya Kurtulmuş 3, Hartley 4



1. Periyot: 21-17



Devre: 36-33



3. Periyot: 46-46





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