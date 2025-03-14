Derbi öncesi 'Küçük' detay; yabancı hakem

Beşiktaş-Gaziantep FK maçındaki Zorbay Küçük'ün tartışmalı kararları, federasyonda bunu savunanların elini zayıflattı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Derbi öncesi 'Küçük' detay; yabancı hakem
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14 Mart 2025 10:19
Son güncelleme 14 Mart 2025 10:30
Beşiktaş, 29 Mart'ta sahasında ağırlayacağı G.Saray karşılaşmasında hakemin yabancı olması için resmi talepte bulunurken, Türkiye Futbol Federasyonu henüz yanıtını iletmedi.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz günlerde yapılan yönetim toplantısında, "Her isteyene yabancı hakem verecek değiliz. Maçları Türk hakemler yönetecek" dedi. Özellikle Slavko Vincic'in, Galasaray - Fenerbahçe derbisindeki yönetimi sonrası iki haftanın iyi geçtiği düşünülüyordu ancak Beşiktaş - Gaziantep maçında düdük çalan Zorbay Küçük'e kadar!

Kararları, tartışmaları büyütürken derbi öncesi, TFF'de yerli hakemlerin hata yapmadığını savunanların elini zayıflattı. Ayrıca Küçük, bu hafta Süper Lig'de görevlendirilmedi.

5 TFF YÖNETİCİSİ 'YABANCI' DEDİ

Beşiktaş'ın talebini "Haklı ve doğru" bulan yöneticiler, maçı yabancı hakemin yönetmemesinin adil olmayacağı görüşünü savunup, Hacıosmanoğlu'nu kararından döndürmek için çalışıyor.

Toplantıda 5 yönetim kurulu üyesi 'yabancı olmalı' demiş, bir isim ise Hacıosmanoğlu'na destek vermişti. Başkan Hacıosmanoğlu'nun tek tek görüş sorup oylama yapmadığı ve son kararı kendisinin vereceği aktarıldı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, önceki gün verdiği iftar davetinde TFF Başkanvekilleri Mecnun Otyakmaz ve Ceyhun Kazancı ile konuyu görüştü. 

 
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