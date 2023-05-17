Depremzede sporcu, Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda madalya peşinde koşacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerde konutlarının hasar görmesi sonrası ailesiyle çadırda kalan 12 yaşındaki Yağmur Fahlioğulları, 26-28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'ndan madalya hedefiyle antrenmanlarını sürdürüyor.



HEDEF MADALYA

Bugüne kadar çok sayıda turnuvaya katıldığını ve başarı elde ettiğini aktaran Yağmur, depremlere rağmen bu sporu bırakmadığını söyledi. Yağmur, depremde evlerinin hasar görmesine rağmen kaldığı çadır kentte de yetkililerin desteğiyle kurulan çadırlarda çalışmaya devam ettiğini belirtti.



Bu süreçte Denizli'de katıldığı şampiyonada ikincilik elde ederek milli takıma seçildiğini dile getirdi Yağmur, şu anki hedefinin ise 26-28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'ndan birincilik madalyasıyla dönmek olduğunu vurguladı.



