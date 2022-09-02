Depay: "Barcelona'da kalmaya karar verdim"

Memphis Depay, Barcelona'da kalmaya karar verdiğini duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Depay: 'Barcelona'da kalmaya karar verdim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Eylül 2022 00:50
Barcelona'dan ayrılacağı konuşulan Hollandalı yıldız Memphis Depay, takımda kalacağını açıkladı.

Uzun süredir adı transfer dedikodularıyla anılan Depay yaptığı açıklamada, "Barcelona'da kalmaya karar verdim. Kulübün başarılarına katkıda bulunmaya kendimi hazırladım" sözlerini kullandı.

Adı bir çok kulüple anılan Depay'ın en ciddi talibi Juventus olmuştu. Siyah beyazlı ekip Depay'ı almaktan vazgeçip Arkadiusz Milik'i kadrosuna katmıştı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ