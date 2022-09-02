Depay: 'Barcelona'da kalmaya karar verdim'

Barcelona'dan ayrılacağı konuşulan Hollandalı yıldız Memphis Depay, takımda kalacağını açıkladı.
Uzun süredir adı transfer dedikodularıyla anılan Depay yaptığı açıklamada, "Barcelona'da kalmaya karar verdim. Kulübün başarılarına katkıda bulunmaya kendimi hazırladım" sözlerini kullandı.
Adı bir çok kulüple anılan Depay'ın en ciddi talibi Juventus olmuştu. Siyah beyazlı ekip Depay'ı almaktan vazgeçip Arkadiusz Milik'i kadrosuna katmıştı.
Uzun süredir adı transfer dedikodularıyla anılan Depay yaptığı açıklamada, "Barcelona'da kalmaya karar verdim. Kulübün başarılarına katkıda bulunmaya kendimi hazırladım" sözlerini kullandı.
Adı bir çok kulüple anılan Depay'ın en ciddi talibi Juventus olmuştu. Siyah beyazlı ekip Depay'ı almaktan vazgeçip Arkadiusz Milik'i kadrosuna katmıştı.
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