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Denver, Jrue Holiday için "güçlü" bir aday!

Sports Illustrated'dan Chris Mannix'e göre Denver Nuggets, New Orleans Pelicans guardı Jrue Holiday için güçlü bir aday olarak ortaya çıkmış bulunuyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Sports Illustrated'dan Chris Mannix'e göre Denver Nuggets, New Orleans Pelicans guardı Jrue Holiday için güçlü bir aday olarak ortaya çıkmış bulunuyor.

NBA'deki en iyi iki yönlü oyunculardan biri olarak görülen Holiday'in adı, birkaç takımla takas söylentilerinde geçiyordu.

Mannix'in durumla ilgili attığı tweet, şu şekildeydi:

"Jrue Holiday, tüm lig çapında önemli bir ilgi uyandırmaya devam ediyor ve birkaç takım, kendisini almak için yapılacak bir anlaşmada gereken Draft hakkını elde etmek için ilk on sıra içine girmeye çalışıyor. Bazı takım yöneticileri, takas yapmak için, genç yeteneklerle donanmış olan Nuggets'ın güçlü bir tehdit olduğunu söylüyorlar."

Holiday, önceki sezon Pelicans için maç başına 19.1 sayı, 6.7 asist ve 1.6 top çalma ortalamaları yakalamıştı.

Gelecek sezon yaklaşık 26 milyon dolar kazanacak olan Holiday, 2021-22 sezonu için 27 milyon dolar değerinde bir oyuncu opsiyonuna sahip.


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