15 Eylül
Rizespor-Gençlerbirliği
20:00
15 Eylül
Erzurumspor-Sakaryaspor
20:00
15 Eylül
Espanyol-Mallorca
22:00
15 Eylül
Verona-Cremonese
19:30
15 Eylül
Como-Genoa
21:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
15 Eylül
Guingamp-Montpellier
21:45
15 Eylül
Real Zaragoza-Albacete
21:30
15 Eylül
Jong PSV-Roda JC Kerkrade
21:00
15 Eylül
Jong Ajax-ADO Den Haag
21:00
15 Eylül
FC Dordrecht-Jong AZ Alkmaar
21:00
15 Eylül
Almere-Eindhoven
21:00
15 Eylül
Oliveirense-Academico de Viseu FC
22:15
15 Eylül
Fredericia-Vejle Boldklub
20:00
15 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
20:00
16 Eylül
Bahia-Cruzeiro
02:00
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Dennis Smith Jr., NBA'e dönüş için Knicks ile antrenmana çıkacak

New York Knicks, tanıdık bir isme yeniden kapılarını açıyor. New York Post'tan Stefan Bondy'nin haberine göre, Dennis Smith Jr. bu hafta Knicks ile antrenmana çıkarak NBA'e geri dönüş için kendini kanıtlamaya çalışacak.

Bir dönem NBA Draftı'nda lotaryadan seçilen Smith, ligde en son 2023-24 sezonunda Brooklyn Nets forması giydi. O sezon 56 maçta 6.6 sayı, 3.6 asist ve 1.2 top çalma ortalamaları yakaladı.

Aralık 2024'te Wisconsin Herd ile kısa süreli bir G League deneyimi yaşayan Smith, Ocak 2025'te İspanyol ekibi Real Madrid'e imza attı. Ancak sadece bir ay sonra kulüple yollarını ayırdı.


27 yaşındaki guard, kariyerinde 326 NBA maçına çıktı ve 9.7 sayı, 4.2 asist ortalamaları yakaladı. En verimli dönemi ise 2020-21 sezonunda Minnesota Timberwolves formasıyla 19.6 sayı ortalaması kaydettiği dönem oldu.

Smith, kariyerinin önceki yıllarında Knicks forması da giymişti. 2019 ile 2021 yılları arasında üç sezonun bir kısmında New York forması giyen Smith, zamanla dakikalarının ve üretkenliğinin azalmasıyla rotasyondan uzaklaşmıştı.

Knicks, yeni başantrenörü Mike Brown'ın ilk sezonunda kadrosunu güçlendirmek için guard rotasyonunu değerlendirmeye devam ediyor. Jalen Brunson takımın temel oyun kurucusu olarak öne çıkarken, onu Miles McBride ve çaylak Tyler Kolek destekliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
12 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
13 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
14 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
15 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
