New York Knicks, tanıdık bir isme yeniden kapılarını açıyor. New York Post'tan Stefan Bondy'nin haberine göre, Dennis Smith Jr. bu hafta Knicks ile antrenmana çıkarak NBA'e geri dönüş için kendini kanıtlamaya çalışacak.Bir dönem NBA Draftı'nda lotaryadan seçilen Smith, ligde en son 2023-24 sezonunda Brooklyn Nets forması giydi. O sezon 56 maçta 6.6 sayı, 3.6 asist ve 1.2 top çalma ortalamaları yakaladı.Aralık 2024'te Wisconsin Herd ile kısa süreli bir G League deneyimi yaşayan Smith, Ocak 2025'te İspanyol ekibi Real Madrid'e imza attı. Ancak sadece bir ay sonra kulüple yollarını ayırdı.27 yaşındaki guard, kariyerinde 326 NBA maçına çıktı ve 9.7 sayı, 4.2 asist ortalamaları yakaladı. En verimli dönemi ise 2020-21 sezonunda Minnesota Timberwolves formasıyla 19.6 sayı ortalaması kaydettiği dönem oldu.Smith, kariyerinin önceki yıllarında Knicks forması da giymişti. 2019 ile 2021 yılları arasında üç sezonun bir kısmında New York forması giyen Smith, zamanla dakikalarının ve üretkenliğinin azalmasıyla rotasyondan uzaklaşmıştı.Knicks, yeni başantrenörü Mike Brown'ın ilk sezonunda kadrosunu güçlendirmek için guard rotasyonunu değerlendirmeye devam ediyor. Jalen Brunson takımın temel oyun kurucusu olarak öne çıkarken, onu Miles McBride ve çaylak Tyler Kolek destekliyor.