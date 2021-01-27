Denizlisporlu Rodallega hem istikrarda hem de gol sayısında ilk sırada

Futbolcu Maç İlk 11 Süre Gol Sarı Kırmızı Hugo Rodallega 19 19 1656 8 6 0 Angelo Sagal 19 18 1594 0 2 0 Tiago Lopes 18 18 1532 0 3 0 Recep Niyaz 20 15 1354 2 1 0 Costel Pantilimon 15 15 1350 0 1 0 Zakarya Bergdich 17 13 1227 0 4 0 Fabiano Leismann 16 14 1224 0 3 0 Radoslaw Murawski 16 14 1186 1 5 1 Marvin Bakalorz 16 15 1155 0 5 0 Muris Mesanovic 18 10 1058 2 3 0 Mustafa Yumlu 14 13 1038 0 3 0 Ismail Aissati 13 11 983 0 0 0 Özer Özdemir 14 9 812 1 1 0 Hadi Sacko 16 9 780 1 3 1 Oğuz Yılmaz 9 7 637 1 2 0 Muhammet Özkal 9 4 469 0 1 0 Neven Subotic 5 4 405 1 0 0 Cenk Gönen 4 4 312 0 1 0 Federico Varela 7 3 270 0 0 0 Matthieu Dossevi 8 2 268 0 0 0 Hüseyin Altıntaş 2 1 138 0 0 0 Ahmad Yasin 2 1 118 0 0 0 Kubilay Aktaş 1 1 90 0 0 0 Veton Tusha 1 0 45 1 0 0 Sakıb Aytaç 2 0 40 0 1 0 Özgür Çek 2 0 9 0 0 0 Mikkel Diskerud 1 0 7 1 0 0 Mert Sarıkuş 1 0 2 0 0 0

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk yarısını 14 puanla son sırada tamamlayan Yukatel Denizlispor'un en golcü ismi konumundaki Hugo Rodallega aynı zamanda ilk devrede en fazla süre alan isim oldu.Sezona teknik direktör Robert Prosinecki ile başlamasına rağmen daha sonra Kenat Atik'le yola devam eden Yukatel Denizlispor, son olarak takımın başına Yalçın Koşukavak'ı getirdi. Özellikle son haftalarda kadro derinliği konusunda sıkıntı yaşayan yeşil-siyahlı ekip 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgiyle tamamladığı ilk devreyi 14 puanla son sırada tamamladı.Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Yukatel Denizlispor'da ilk devrede 28 isim mücadele etti. Cezası nedeniyle bir maçta forma giyemeyen Hugo Rodallega, 19 karşılaşmada 1656 dakika sahada kalarak en uzun süre forma giyen isim oldu. Yeşil-siyahlı ekipte Recep Niyaz 15'i ilk 11 olmak üzere 20 maçta da oynayan tek isim olarak dikkati çekti.Yukatel Denizlispor'da ilk devrede atılan 19 golün 8'ini kaydeden Hugo Rodallega en golcü isim olurken, Kolombiyalı golcüyü ikişer golle Muris Mesanovic ile Recep Niyaz ve birer golle Oğuz Yılmaz, Radoslaw Murawski, Hadi Sacko, Neven Subotic, Özer Özdemir, Veton Tusha, Mikkel Diskerud izledi.İlk devrede üç kalecinin görev yaptığı Yukatel Denizlispor'da 15 maçta forma giyen Costel Pantilimon 27, 4 müsabakada mücadele eden Cenk Gönen 8 ve 2 maçta kaleyi koruyan Hüseyin Alıntaş kalesinde 3 gol gördü.Toplam 45 sarı ve 2 kırmızı kart gören yeşil-siyahlı ekipte Hadi Sacko ve Radoslaw Murawski birer kez takımlarını eksik bıraktı.Yukatel Denizlispor'da ilk yarıda forma giyenlerin performansı şöyle: