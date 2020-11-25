Denizlispor'da resmi açıklama: Prosinecki

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'da teknik direktör Robert Prosinecki ile yollar ayrıldı

Haber; Sporx.com
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Denizlispor'da resmi açıklama: Prosinecki
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25 Kasım 2020 13:09
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, teknik direktör Robert Prosinecki ile yollarını ayırdı.

Denizlispor Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Robert Prosinecki ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşmaya varılarak sona erdirildiği belirtildi.

Prosinecki ile ekibine, kulübe verdikleri hizmet için teşekkür edilip, bundan sonraki kariyerlerinde başarı dilendi.

Hırvat teknik adam Robert Prosinecki yönetimindeki yeşil-siyahlı ekip, 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alıp, 5 puan toplamıştı.



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