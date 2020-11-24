Denizlispor'da Prosinecki'den isitfa kararı

Denizlispor'da Türkiye Kupası şokunun ardından teknik direktör Prosinecki istifa kararı aldı.

Haber; Sporx.com
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Denizlispor'da Prosinecki'den isitfa kararı
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24 Kasım 2020 20:01
Bu sezon istediği sonuçları alamayna Denizlispor'da teknik direktör Robert Prosinecki istifa kararı aldı.

Hırvat teknik adam, Türkiye Kupası'nda Turgutluspor'a elendikleri maç sonrasında yönetime istifasını sundu. Denizli yönetimi, her şeyi değerlendirdikten sonra son kararını açıklayacak.

Turgutluspor maçı sonrasında Prosinecki, "Kulübümüz ve bizim için ağır bir mağlubiyet oldu. Bunun tabii ki de sonuçları olacaktır. Bununla alakalı gereken konuşmaları başkanımız ve yöneticilerimizle yapacağız. Ondan sonra hızlı bir şekilde verilen kararı paylaşacağız." demişti.

Türkiye Kupası'nda büyük şoku yaşayan Denizlispor, Süper Lig'de de 8 haftada topladığı 5 puanla 20. sırada kaldı.



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