Denizlispor yükselişe geçti: Kocaeli'de farklı galip

Spor Toto 1'in Lig'in 30. haftasında Altaş Denizlispor, konuk olduğu Kocaelispor'u 5-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Denizlispor yükselişe geçti: Kocaeli'de farklı galip
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03 Nisan 2022 15:33
Spor Toto 1'in Lig'in 30. haftasında Kocaelispor, Altaş Denizlispor'u konuk etti. İzmir Arena'da oynanan müsabakayı Denizlispor 5-1 kazandı. 
Denizlispor'un gollerini 29 ve 67. dakikalarda Kevin Mayi, 50 ve 68. dakikalarda Mustafa Çeçenoğlu ve 89. dakikada Ömer Şişmanoğlu kaydetti.

Kocaelispor'un tek golü ise 43. dakikada Michael Pereira'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte puanını 33'e yükselten Denizlispor, 15. sırada yer aldı. 33 puanda kalan Kocaelispor ise 16. sırada konumlandı.

Bu maçla birlikte üst üste 3. galibiyetini alan Denizlispor, son 7 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Kocaelispor ise ligde 5 maçın ardından ilk mağlubiyetini aldı. 

Gelecek hafta Denizlispor, Tuzlaspor'u konuk edecek. Kocaelispor ise deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.

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