Denizlispor'dan ayrılanları kaptılar

Tarihinde ilk kez 3'üncü Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Denizlispor'dan yuvadan uçan isimlerin yeni adresleri de belli olmaya başladı.



Yeşil-siyahlı takımda geçen sezon 2'nci Lig'de küme düşen kadroda yer alan ve 15 kez rakip fileleri sarsan santrfor Bekir Turaç Böke, Süper Lig temsilcisi Sivasspor'la sözleşme imzaladı.



Kaleci Abdulkadir Sünger ise 1'inci Lig temsilcisi Şanlıurfaspor ile anlaştı. Denizlispor'da geçtiğimiz günlerde Mustafa Kaçan bonservis ücreti karşılığı Beyoğlu Yeni Çarşı'ya transfer olmuştu.





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