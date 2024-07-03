Denizlispor'dan ayrılanları kaptılar

3'üncü Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Denizlispor'dan yuvadan uçan isimlerin yeni adresleri de belli olmaya başladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Denizlispor'dan ayrılanları kaptılar
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Temmuz 2024 16:36
Tarihinde ilk kez 3'üncü Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Denizlispor'dan yuvadan uçan isimlerin yeni adresleri de belli olmaya başladı.

Yeşil-siyahlı takımda geçen sezon 2'nci Lig'de küme düşen kadroda yer alan ve 15 kez rakip fileleri sarsan santrfor Bekir Turaç Böke, Süper Lig temsilcisi Sivasspor'la sözleşme imzaladı.

Kaleci Abdulkadir Sünger ise 1'inci Lig temsilcisi Şanlıurfaspor ile anlaştı. Denizlispor'da geçtiğimiz günlerde Mustafa Kaçan bonservis ücreti karşılığı Beyoğlu Yeni Çarşı'ya transfer olmuştu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery