Denizlispor'da şaşırtan görüntü

Denizlispor'da sosyal medyadaki bir görüntü taraftarı kızdırdı. İşte detaylar...

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Denizlispor'da şaşırtan görüntü
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04 Haziran 2023 15:07
TFF 2'nci Lig'e düştükten sonra dağılan kadrosunu ana hatlarıyla koruyabilmak için futbolcularla görüşmelere başlayan transfer yasaklısı Denizlispor'da sosyal medyadaki bir görüntü taraftarı kızdırdı.

Sosyal medyada gündem olan fotoğrafta Denizlispor'un antrenmanlarını yaptığı Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki sahada koyunların otlatıldığı görüldü. Taraftarlar küme düştükten sonra sessizliğe bürünen kulüpteki şaşırtan görüntüye isyan etti.



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