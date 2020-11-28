Süper Lig'de 10. hafta maçında Medipol Başakşehir ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta Medipol Başakşehir 3-0 öne geçti, Yukatel Denizlispor skoru 3-3 yapmayı başardı ve zorlu deplasmandan puan çıkardı.Medipol Başakşehir'in gollerini 11. ve 21. dakikada Fredrik Gulbrandsen, 59. dakikada Demba Ba kaydetti. Yukatel Denizlispor'un golleri 62. dakikada Özer Özdemir, 90+2. dakikada Hugo Rodallega ve 90+7. dakikada penaltıdan Radoslaw Murawski'den geldi.Ev sahibi Başakşehir'de Fredrik Gulbrandsen, son 3 lig maçında 5 gol atarak takımına büyük katkı sağladı ama Norveçli ismin son iki golü galibiyeti getirmedi.Bu beraberliğin ardından Medipol Başakşehir 14, Yukatel Denizlispor 6 puana ulaştı.Süper Lig'de gelecek hafta Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Yukatel Denizlispor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.11. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Orta sahada topla buluşan Chadli, savunmanın arkasına hareketlenen Gulbrandsen'e pasını attı. Norveçli oyuncu ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan şutunu atta ve meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 1-0.16. dakikada Denizlispor'un gelişen atağında Bakalorz'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Sagal, Deniz Türüç'ten sıyrılıp ceza sahasına girdi. Dar açıdan şutunu attı, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan da kaldı.19. dakikada Medipol Başakşehir ceza sahasına giren Rodallega'nın şutu, savunmaya çarpıp yükseklik kazandı. Bakalorz yükselen topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak üst ağlara gitti.21. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye yükseltti. Visca, savunma arkasına kaçan Gulbrandsen'e pasını gönderdi. Norveçli oyuncu, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti ve kaleci Pantilimon'un solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.23. dakikada Gulbrandsen'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Demba Ba'nın şutunda, top kaleci Patilimon'dan döndü. Boşta kalan topa Mahmut Tekdemir vurdu, meşin yuvarlak yanda auta gitti.30. dakikada Sagal'ın pasıyla Medipol Başakşehir ceza sahasında topla buluşan Rodallega'nın dönerek şutunda, kaleci Volkan Babacan iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.59. dakikada Medipol Başakşehir üçüncü golünü attı. Visca sağ kanattan kullandığı kornerde, ceza sahasına yerden sert bir top gönderdi. Demba Ba topun gelişine sert vurdu ve meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0.62. dakika Denizlispor farkı 2'ye indirdi. Sacko'nun pasıyla Medipol Başakşehir ceza sahasında topla buluşan Özer, bekletmeden yerden şutunu gönderdi ve top köşeden ağlarla buluştu: 3-1.90+2. dakikada Denizlispor ikinci golünü attı. Sagal'ın sol kanatan ceza sahasına yerden gönderdiği topa Ravil Tagir ters bir vuruş yaptı. Kaleci Volkan Babacan'dan seken topu Rodallega ağlara gönderdi: 3-2.90+5. dakikada Mustafa Yumlu ile Skrtel'in ceza sahası içerisinde girdiği hava topu mücadelesi sonrasında hakem Arda Kardeşler'e VAR'dan uyarı geldi. Arda Kardeşler, saha kenarına gelip pozisyonu izledikten sonra penaltı kararını verdi.90+7. dakikada penaltı atışını kullanan Murawski, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-3.Başakşehir Fatih TerimArda Kardeşler, Erdem Bayık, İbrahim BozbeyVolkan Babacan, Rafael (Dk. 85 Ravil Tagir), Skrtel, Ponck, Deniz Türüç, Mahmut Tekdemir (Dk. 79 Giuliano), İrfan Can Kahveci (Dk. 68 Azubuike), Visca (Dk. 68 Hasan Ali Kaldırım), Chadli, Gulbrandsen, Demba Ba (Dk. 79 Berkay Özcan)Pantilimon, Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Tiago Lopes (Dk. 46 Bergdich), Murawski, Bakalorz (Dk. 60 Mesanovic), Sacko (Dk. 82 Recep Niyaz), Aissati, Sagal, RodallegaDk. 11 ve 21 Gulbrandsen, Dk. 59 Demba Ba (Medipol Başakşehir), Dk. 62 Özer Özdemir, Dk. 90+2 Rodallega, Dk. 90+7 Murawski (penaltıdan) (Yukatel Denizlispor)Dk. 20 Tiago Lopes (Yukatel Denizlispor), Dk. 90 Chadli, Dk. 90+6 Skrtel (Medipol Başakşehir)