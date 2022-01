Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Bandırmaspor ile Denizlispor karşı karşıya geldi.



Denizlispor, ilk yarısını 3-0 geride kapattığı maçtan 4-3'lük galibiyetle ayrılmayı başardı.



Karşılaşmada ev sahibi Bandırmaspor 22. dakikada Hakan Çinemre (kendi kalesine), 32. dakikada Doğan Can Davas ve 35. dakikada Kerim Avcı'nın golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.



Pes etmeyen Denizlispor ise 48. dakikada Oğuz Yılmaz, 51. dakikada İlhan Depe ve 65. dakikada Özer Özdemir ve uzatma dakikalarında Ömer Şişmanoğlu'nun attığı gollerle sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.



Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Denizlispor sahadan 3 puanla ayrıldı.



Bu sonucun ardından Bandırmaspor 32 puanda kaldı. Denizlispor ise puanını 19'a yükseltti.



Ligin bir sonraki haftasında Bandırmaspor, Menemenspor ile deplasmanda karşılaşacak. Denizlispor ise bu kez kendi sahasında Manisa FK'yı konuk edecek.



Stat: Bandırma 17 Eylül



Hakemler: Yiğit Arslan, Erkan Akbulut, Deniz Turgut



Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Lokman Gör, Alpay Koldaş, Mulumba, Guido Koçer(Dk.58 Levent Ayçiçek, Kerim Avcı (Dk.72 Manaj), Keny, Okan Alkan, Landel (Dk.58 Mehmet Özcan), Doğan Can Davas (Dk.81Burak Süleyman), Süleyman Luş



Altaş Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Hakan Çinemre (Dk.58 Burak Gümüştaş), Asım Hamzaçebi, Tusha, Özer Özdemir, Bekir Turaç Böke (Dk.89 Mehmet Eren Sıngın) ,Oğuz Yılmaz, Gökhan Süzen, İlhan Depe, Alaattin Öner (Dk.46 Emre Yıldırım), Muhammed Eren Kıryolcu (Dk.78 Ömer Hasan Şişmanoğlu)



Goller: Dk.22 Hakan Çinemre (kendi kalesine) Dk.33 Doğan Can Davas, Dk.35 Kerim Avcı (Royal Hastanesi Bandırmaspor) Dk.48 Oğuz Yılmaz, Dk.52 İlhan Depe , Dk.65 Özer Özdemir, Dk.90+6 Ömer Şişmanoğlu (Altaş Denizlispor)



Sarı Kartlar: Dk.64 Mehmet Özcan, Dk.90+3 Kenny (Royal Hastanesi Bandırmaspor) Dk. 67 Özer Özdemir, Dk.67 İlhan Depe, Dk. 70 Emre Yıldırım Dk.77 Oğuz Yılmaz ,Dk. 79 Ömer Hasan Şişmanoğlu (Altaş Denizlispor)





İLGİLİ VİDEO