Denizlispor 3 puanın mutluluğunu yaşıyor

Bandırmaspor'u deplasmanda 4-1 mağlup eden Altaş Denizlispor Yardımcı Antrenörü Hamdi Demirtaş çok zor bir deplasmanda üç puan aldıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.



Demirtaş, bugün istedikleri oyunu oynadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Oyunu kanatlara yaydık, kenar ortalarıyla goller bulduk. Duran toplardan yararlandık, attığımız kadar da kaçırdık. Netice itibarıyla çok sıkıntılı bir yerde çok iyi bir galibiyet aldık. Bandırmaspor çok iyi bir takım. Bizleri burada centilmence karşıladıkları için teşekkür ediyoruz. Bizim için hayati bir üç puan kazandık. İnşallah önümüzdeki maçlarda bir seri yakalayabilirsek tehlike bölgesinin dışına çıkabileceğimizi düşünüyorum."





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