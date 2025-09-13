Deniz Türüç'ten hakem tepkisi!

Başakşehir forması giyen Deniz Türüç, Beşiktaş maçının ardından konuştu.
Deniz Türüç, karşılaşmadaki hakem kararlarına tepki gösterdi.
Deniz Türüç'ün sözleri şu şekilde:
"Daha iyi olan taraf bizdik. Oyunun kontrolünü maç ilerledikçe aldık. Son 10 dakikadan itibaren hakem bence gereğini yaptı."
