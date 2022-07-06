Deniz Ertan'dan altın madalya

Milli yüzücü Deniz Ertan, Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 400 metre serbestte altın madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Deniz Ertan'dan altın madalya
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05 Temmuz 2022 22:34
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli yüzücü Deniz Ertan, kadınlar 400 metre serbestte altın madalya elde etti.

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda, kadınlar 400 metre serbestin finalleri yapıldı.

Milli yüzücü Deniz Ertan, 4.08.04 derecesiyle altın madalya kazandı.

Aynı yarışta bir diğer milli yüzücü Beril Böcekler ise 4.17.92 derecesiyle 6. oldu.

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