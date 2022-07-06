Deniz Ertan'dan altın madalya

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli yüzücü Deniz Ertan, kadınlar 400 metre serbestte altın madalya elde etti.
Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda, kadınlar 400 metre serbestin finalleri yapıldı.
Milli yüzücü Deniz Ertan, 4.08.04 derecesiyle altın madalya kazandı.
Aynı yarışta bir diğer milli yüzücü Beril Böcekler ise 4.17.92 derecesiyle 6. oldu.
Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda, kadınlar 400 metre serbestin finalleri yapıldı.
Milli yüzücü Deniz Ertan, 4.08.04 derecesiyle altın madalya kazandı.
Aynı yarışta bir diğer milli yüzücü Beril Böcekler ise 4.17.92 derecesiyle 6. oldu.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ