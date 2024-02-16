Deniz Ali Yeşil: 'Sergen Yalçın büyük fedakarlık yaptı'

Antalyaspor Kulübü Başkan Vekili Deniz Ali Yeşil, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kendilerinin verdiği ücretin üç katı teklif almasına rağmen Antalyaspor'u tercih ettiğini belirterek, son iki maçı kaybetmelerine rağmen bundan sonrası için umutlu olduklarını bildirdi.



Yeşil, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, Antalya gibi şehrin futbol kulübünün hedeflerinin büyük olması gerektiğini vurguladı.



"BÜYÜK FEDAKARLIKLA GELDİ"



Teknik direktör Sergen Yalçın ile gayet uyumlu çalıştıklarını dile getiren Yeşil, "Kariyeri tartışılmaz. Bizim verdiğimiz ücretin üç katı teklif almasına rağmen Antalyaspor'u tercih etti. Son iki maçı kaybetmemize rağmen bundan sonrası için umutluyuz. Üst sıralarda yerimizi alacağız." dedi.



Bitexen Antalyaspor'un transfer engelinin kaldırılmamasına değinen Yeşil, gelecek sezonun transfer bütçesine daha çok ağırlık vererek, mevcut oyuncuları rahatlatma noktasında hareket ettiklerini anlattı.







