Denis Dragus: "Yeni hocamızla iyi başladık"

Gaziantep FK'nin Rumen oyuncusu Denis Dragus, 2-0 kazandıkları Beşiktaş maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Denis Dragus: 'Yeni hocamızla iyi başladık'
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11 Mart 2024 23:04
Son güncelleme 11 Mart 2024 23:19
Gaziantep FK'nin Rumen oyuncusu Denis Dragus, 2-0 kazandıkları Beşiktaş maçının ardından konuştu.

Kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen Dragus şu ifadeleri kullandı; "Bu galibiyet için çok mutluyum. Yeni hocamız için de iyi bir başlangıç oldu. Biz takım olarak iyi yoldayız. Şehir, başkanımız ve herkes için iyi bir akşam oldu"

Gaziantep FK'de Beşiktaş karşısında gol atan bir başka isim Deian Sorescu ise, "Şunu söylemek istiyorum, önemli bir galibiyet aldık. Çok mutluyum. Aynı seviyeyi korumamız gerekiyor önümüzdeki maçlarda. Aynı mücadeleyi kalan maçlarda da sürdürmemiz gerekiyor" sözlerini sarf etti.
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