Demir Ege Tıknaz'a Sporting kancası!

Sporting Lizbon, Rio Ave'de kiralık olarak forma giyen Beşiktaşlı oyuncu Demir Ege Tıknaz ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Demir Ege Tıknaz'a Sporting kancası!
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19 Şubat 2025 09:29
Beşiktaş'ın sezon başında Rio Ave'ye kiraladığı Demir Ege Tıknaz, Portekiz'deki performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Genç oyuncunun geleceği merak konusu olurken, kulüpler arasındaki transfer süreci de netleşmeye başladı.

OPSİYONU KULLANACAKLAR

Siyah-beyazlılar, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunu sezon başında Rio Ave'ye kiralamış ve yapılan anlaşmaya 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu eklenmişti.

PORTEKİZ DEVİ TAKİPTE

Son dönemde Sporting Lizbon'un, 1.93 boyundaki genç futbolcuyla ilgilendiği ve transfer için nabız yokladığı belirtiliyordu. Rio Ave'nin, Beşiktaş'a 5 milyon Euro ödedikten sonra Demir Ege'yi daha yüksek bir bedelle Sporting'e satmayı planladığı konuşuluyordu.

RIO AVE'DE SON KARAR

Portekiz ekibi, genç yeteneğin bonservisini alma kararını kesinleştirdi. Rio Ave, Demir Ege'yi Sporting'e satsa da satmasa da Beşiktaş'a 5 milyon Euro ödeyerek oyuncunun haklarını elinde tutacak.

PERFORMANSI

Bu sezon Rio Ave formasıyla 20 maça çıkan Demir Ege Tıknaz, 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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