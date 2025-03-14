Demir Ege'de opsiyon çıkmazı

Rio Ave, 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu düşürmek istiyor. Siyah-Beyazlılar ise buna yanaşmıyor.

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Demir Ege'de opsiyon çıkmazı
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14 Mart 2025 11:28
Beşiktaş'ın 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz, sezon başında Portekiz Ligi ekiplerinden Rio Ave'ye kiralanmıştı. Genç orta saha Portekiz'de gösterdiği başarılı performansla kısa süre içinde göze girmeyi başardı.

"5 MİLYONLUK MADDİ GÜCÜMÜZ YOK"

Rio Ave yönetimi de genç yıldızın bonservisini almak için Beşiktaş Yönetimi ile temasa geçti. Portekiz kulübü, Demir Ege Tıknaz'ın bonservisini almak için Beşiktaş ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Rio Ave Yönetimi, "Demir Ege'yi istiyoruz ama 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu ödeyecek maddi gücümüz yok" dediler.

"OPSİYONU BELLİ!"

Beşiktaş Yönetimi ise, "Opsiyon belli. Kullanmak isterseniz, kullanın" yanıtını verdi. Siyah-Beyazlılar, 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunda indirim yapmak istemiyor.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon 23 karşılaşmada görev alan genç yetenek 1 gol atarken 2 de asist yaptı.

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