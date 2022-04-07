Dembele'den Chelsea'ye ret!

Barcelona'nın yeni sözleşme konusunda bir türlü anlaşma sağlayamadığı yıldız kanat oyuncusu Ousmane Dembele'nin Chelsea'den gelen teklifi reddettiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Dembele'den Chelsea'ye ret!
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07 Nisan 2022 16:58
Barcelona'nın yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadığı Ousmane Dembele için flaş bir iddia gündeme geldi.

Fransız basınına göre, Barcelona'da yıldız kanat oyuncusunun Chelsea'den gelen teklifi geri çevirdiği belirtildi.

Daha önce çıkan haberlerde Londra ekibinin Dembele'yi yaz transfer döneminde ücretsiz kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacağı aktarılmıştı.

Dembele bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı, 22 maçta, 2 gol ve 10 asist yapma başarısı gösterdi. 

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