'Demba Ba ve Sebastian Coltescu telefonda görüştü'

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Medipol Başakşehir'in Paris Saint Germain ile deplasmanda oynadığı maçta Okan Buruk'un yardımcısı Pierre Webo'ya ırkçı ifadeler kullanan dördüncü hakem Sebastian Coltescu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Başakşehirli Demba Ba ile Sebastian Coltescu telefon görüşmesi yaptı.Senagalli eski futbolcu Ousmane N'Doye, Pro TV'den Violeta Colgiu'ya Demba Ba ile Rumen hakem Sebastian Coltescu'nun görüşmesine aracılık ettiğini açıkladı. Ousmane N'Doye "" dedi.Açıklamalarına devam eden N'Doye," ifadelerini kullandı.Ousmane N'Doye "" sözleriyle konuşmasını bitirdi.