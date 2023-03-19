Dele Alli, maçtan önce ülkesine gitti

Beşiktaş'ın İngiliz oyuncusu Dele Alli, İstanbulspor maçında kadroya alınmayacağını öğrendikten sonra direkt olarak İngiltere'ye uçtu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Dele Alli, maçtan önce ülkesine gitti
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19 Mart 2023 10:53
Beşiktaş'ın sezon başında Everton'dan kiralık olarak renklerine kattığı Dele Alli, kadroyu unuttu. Ankaragücü ve Başakşehir'in ardından İstanbulspor maçının 21 kişilik kadrosuna alınmadı.

ÜLKESİNE GİTTİ

26 yaşındaki futbolcuya lige verilecek milli arayı isterse ülkesinde geçirebileceği tebliğ edilince Dele Alli de müsabakanın oynanmasını beklemeden Ada'nın yolunu tuttu.

Tecrübeli futbolcu bu sezon 13 Süper Lig maçında sadece 712 dakika süre alırken 2 de gol atmıştı. İki mücadeleyi uyluk gerilmesi nedeniyle kaçıran İngiliz 10 numara, 4 maçı kulübede tamamlamıştı. Son 3 karşılaşmada ise kadroya bile alınmadı.



 
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