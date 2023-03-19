Dele Alli, maçtan önce ülkesine gitti

Beşiktaş'ın sezon başında Everton'dan kiralık olarak renklerine kattığı Dele Alli, kadroyu unuttu. Ankaragücü ve Başakşehir'in ardından İstanbulspor maçının 21 kişilik kadrosuna alınmadı.26 yaşındaki futbolcuya lige verilecek milli arayı isterse ülkesinde geçirebileceği tebliğ edilince Dele Alli de müsabakanın oynanmasını beklemeden Ada'nın yolunu tuttu.Tecrübeli futbolcu bu sezon 13 Süper Lig maçında sadece 712 dakika süre alırken 2 de gol atmıştı. İki mücadeleyi uyluk gerilmesi nedeniyle kaçıran İngiliz 10 numara, 4 maçı kulübede tamamlamıştı. Son 3 karşılaşmada ise kadroya bile alınmadı.