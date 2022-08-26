Dele Alli: 'Değiştim, göreceksiniz'

Süper Lig'deki son yılların en sansasyonel transferiylegelennasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. Alex Ferguson'un,dediği yıldız oyuncu, kariyerinde sert bir düşüş yaşamıştı. Piyasa değeri 100 milyon euroyu bulduktan sonra adeta futbola küsen 26 yaşındaki oyuncu, son olarak Everton'da da yedek kulübesine mahkûm olmuştu. Siyah beyazlı yönetim hayal kırıklığı yaşamamak adına Dele Alli'den güvence aldı.Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi transferi öncesi oyuncuyla görüştü. Alli,deyince başkan ikna oldu ve transfer resmileşti. Futbolcu imzası sonrası taraftara seslenirken,dedi.Dele Alli'nin Beşiktaş'a transferi İngiliz basınında da geniş yer buldu. The Sun gazetesinde yapılan yorumlardaifadeleri yer aldı.