Del Piero'dan Kenan Yıldız paylaşımı!

Alessandro Del Piero, Juventus'un Torino'yu 2-0 mağlup ettiği maçta rakip ağları sarsan Kenan Yıldız için paylaşım yaptı.İtalyan efsane, Kenan Yıldız'ın resmini instagram hesabından paylaşarak "Teşekkürler, harika bir maç ve harika bir gol!" ifadelerini kullandı.Del Piero'nun bu paylaşımı birçok taraftar tarafından paylaşıldı.