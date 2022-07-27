Transferde adı İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea ve Katalan devi Barcelona ile anılan Jules Kounde ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kounde için Barcelona ile Sevilla büyük ölçüde anlaşmaya vardı.



KOUNDE, BARCELONA YOLUNDA



İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; defans ve sağ bekte oynayabilen Jules Kounde, Barcelona'ya transfer olmak üzere. Kulüpler arasındaki görüşmeler olumlu gidiyor. Oyuncu ve menajeri Barcelona ile anlaştı.



CHELSEA'Yİ REDDETMİŞTİ



Bilindiği üzere Jules Kounde için Chelsea bir teklif yaptı. Sevilla'da oynayan futbolcu, Barcelona hayali kurduğu için Ada ekibine olumsuz yanıt verildi.



GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI



Kounde geçen sezon Sevilla'da 44 maçta 3749 dakika süre aldı ve 3 gol 1 asistlik performans sergiledi. Kounde daha önce Fransa'da Bordeaux formasını da giymişti.





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