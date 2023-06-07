De Vrij, Fenerbahçe'yi şoke etti

Bu sezon özellikle savunmada büyük sıkıntı yaşayan ve kadrosunu kaliteli bir stoper ile güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, bir süredir Stefan de Vrij'in peşindeydi.



İnter ile sözleşmesi biten ve boşta olan Hollandalı savunmacıyla menajeri üzerinden görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, ortaya konulan talepler karşısında büyük bir şok yaşadı.



Fenerbahçe yönetiminin yıllık 3 milyon Euro önerdiği 31 yaşındaki futbolcunun, tam 2 katını istediği öğrenildi. Senelik 6 milyon Euro maaşın yanı sıra imza parası da bekleyen De Vrij'in sözleşme için de en az 3 yıllık şart koştuğu kaydedildi.



İNDİRİM YOKSA GÖRÜŞMELER SONA ERER



Yıllık ücrette 3.5 milyon Euro'nun üstüne çıkmayı düşünmeyen Fenerbahçe yönetimi, menajerine mali şartların değişmemesi durumunda görüşmelerin devam etmeyeceği mesajını verdi. 2018'den bu yana İnter forması giyen Stefan de Vrij, bu sezon 38 resmi maçta 2.486 dakika görev yapıp 1 gol attı.





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